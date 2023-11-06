مصادر تتحدث عن صفقة أمريكية – إيرانية يستغلها الحوثي للتحشيد باتجاه محافظتي تعز ومأرب

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تحدثت مصادر إعلامية، عن استغلال مليشيا الحوثي لصفقة بين واشنطن وطهران للقيام بمناوشات استعراضية ضد الكيان الاسرائيلي مقابل صمت امريكي عن استمرار الفوضى الطائفية في المنطقة.

وأوضحت المصادر اليوم الإثنين، ان المليشيات الحوثية تستغل احداث غزة لخداع المغرر بهم، حيث تكثف عمليات التجنيد والتحشيد العسكري باتجاه محافظتي مأرب وتعز استعدادا لمعركة قادمة.

وحذرت المصادر من الخداع والكذب الذي تمارسه مليشيا الحوثي لاستدراج الشباب للمعسكرات باسم فلسطين بينما هي في الحقيقة تريد ان تذهب بهم الى جبهات الموت لقتال اليمنيين.

واوضحت ان هذا التحرك الحوثي نحو مأرب وتعز يأتي بعد صفقة غير مباشرة بين ايران وأمريكا تكتفي بموجبها إيران وأذرعها في لبنان واليمن وسوريا والعراق بالاستعراضات كما هو حاصل في الهجمات المزعومة على اسرائيل- ضمن هامش مقبول، مقابل تغاضي أمريكي عن توسع هذه الجماعات مستقبلا.

وأشارت إلى شن دعاية حوثية ضد قوات الشرعية في مارب وتعز والمخا والجنوب بمبرر أنهم سيحاربونهم من أجل أمريكا!.