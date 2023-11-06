مباحثات بريطانية عمانية حول مستجدات الشأن اليمني والجهود المبذولة لتحقيق السلام

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اجتمعت سفيرة بريطانيا الجديدة لدى اليمن عبده شريف اليوم في مسقط مع وكيل وزارة الخارجية العماني للشؤون السياسية الشيخ خليفة الحارثي الذي تقود بلاده جهود وساطة بين السعودية ومليشيا الحوثي من اجل احياء عملية السلام.
وجاء في بلاغ صحفي لوزارة الخارجية العمانية بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مستجدات القضية اليمنية والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يحقق لليمن ولدول المنطقة الأمن والاستقرار