الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكن مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من إنتزاع أكثر من 800 لغم ومواد متفجرة خلال الاسبوع الماضي من مخلفات الحوثي بعد تحرير المناطق من المليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية .

واوضحت غرفة عمليات مشروع "مسام" ، في تقريرها الأسبوعي، الذي أصدرته اليوم الأحد، بإن الفرق الميدانية نزعت ما مجموعه 835 مادة متفجرة من مخلفات الحرب، مع تطهير مساحة تبلغ 194,509 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، خلال الفترة بين 28 أكتوبر و3 نوفمبر 2023م. وأشار التقرير إلى أن ما تم نزعه بالأسبوع الماضي تمثل في 703 ذخائر غير منفجرة و112 لغماً مضاداً للدبابات، و20 لغماً مضاد للأفراد.

من جانبه أوضح مدير المشروع، المهندس/ أسامة القصيبي، إن إجمالي ما قام خبراء الألغام بنزعه منذ بداية المشروع في يونيو 2018 وحتى 3 نوفمبر الجاري، بلغ 420,832 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. ليكون مقدار مساحة ما طهرها المشروع من أرض 51,082,121 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالمتفجرات من مخلفات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية أواخر العام 2014م