وزير الدفاع يشدد على معالجة كافة الاختلالات في المنافذ

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شدد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، على معالجة كافة الاختلالات في في المنافذ البرية والبحرية للحد من التهريب.

جاء ذلك عقد وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا لتقييم وتصويب عمل المنافذ، اليوم الإثنين، اجتماعاً باللجنة الفنية للمنافذ لمناقشة إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية.

واطلع الداعري، على ما قامت به اللجنة الفنية لدراسة أوضاع المنافذ والوقوف على المشاكل والاختلالات ورفع المقترحات والحلول للجنة العليا تمهيدا لإقرارها من الجهات العليا مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الصدد.

وقدمت اللجنة تقريرا شاملا يتضمن تقييم عمل المنافذ ومقترحات إصلاح الاختلالات ومعالجة المشاكل وانهاء الازدواجية في التنفيذ.. اضافة الى تحديد احتياجات المنافذ في البنية التحتية ومتطلبات تطويرها لتحسين الاداء وانسيابية العمل فيها.

وأكد وزير الدفاع على أهمية مضاعفة الجهود ووضع الحلول المناسبة لكافة الاختلالات الحاصلة في المنافذ بما فيها التدوير الوظيفي وتطوير البنية التحتية والتقنية بما يساهم في الحد من التهريب والعشوائية وإهدار المال العام.