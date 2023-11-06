حماس: كميّة المتفجرات التي أُسقطت على غزة تفوق قنبلة هيروشيما بـ3 أضعاف

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، أنّه منذ بداية تصعيد الصراع، تمّ إسقاط كمية متفجرات على غزة تفوق القدرة التدميرية لقنبلة هيروشيما بـ3 أضعاف. وقال في مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت: “أسقطت إسرائيل أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات على غزة (وللمقارنة، كانت قوة القنبلة الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما حوالي 12 ألف طن).

وأعلن أسامة حمدان أنّ حماس لن تقبل بـ”وصاية” على قطاع غزة، رافضا تمرير خطط لـ”عزل” حماس التي وضعت إسرائيل هدف القضاء عليها في حربها على القطاع المحاصر.

وقال حمدان خلال المؤتمر الصحفي: “للذين يظنون أن حماس ذاهبة، ستبقى حماس ضمير شعبنا وتطلعاته ولن تستطيع قوة في الأرض انتزاعها أو تهميشها”، مضيفا أن “مخططات أمريكا والاحتلال أحلام وجزء من حرب نفسية نرجو ألا يتورط فيها أحد”.

وتابع: “نحذر الأطراف كافة من التسابق مع هذه المحاولات المشبوهة التي تسعى إلى فرض وصاية على شعبنا تكون فيها للاحتلال الكلمة العليا، ولن يسمح شعبنا بأن تمرر الولايات المتحدة مخططاتها بايجاد قيادة على مقاسها وعلى مقاس الاحتلال”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، استشهاد 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إنّ “الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة، كما استهدف مستشفى الرنتيسي المخصص للأطفال”.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة جميع الأطراف بالعمل على توفير ممر إنساني آمن لضمان مرور المساعدات، مشيرا إلى أن الاستهداف المباشر للمخابز أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان.