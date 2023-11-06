حماس: كميّة المتفجرات التي أُسقطت على غزة تفوق قنبلة هيروشيما بـ3 أضعاف الحوثي يخدع المغرر بهم ويحشدهم إلى مأرب وتعز باسم غزة.. وتفاصيل صفقة جديدة بين إيران وأميركا عدد الشهداء يتجاوز حاجز العشرة آلاف نصفهم أطفال وزير الأوقاف يعقد لقاء موسعا مع اتحادات وكالات الحج والعمرة بعدن أول دولة عربية تعلن رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل كيف استغلت مليشيا الحوثي التراخي الدولي لتنفيذ أجندتها الخارجية عبر موانىء الحديدة 24 مجزرة في يوم واحد تخلف أكثر من 240 شهيدا عاجل: أكثر من 10 آلاف شهيد في غزة شاهد.. أول عملية انزال جوي عاجلة بالمظلات دعما لغزة موقف واحد لليمن والسعودية بشأن غزة
قالت مصادر عسكرية واعلامية اليوم الإثنين ان مليشيا الحوثي تستغل احداث غزة لخداع المغرر بهم ، حيث تكثف عمليات التجنيد والتحشيد العسكري باتجاه محافظتي مأرب وتعز استعدادا لمعركة قادمة.
وفي التفاصيل تقوم مليشيا الحوثي الارهابية منذ ايام بحشد قوات اضافية الى جبهات القتال سواء في تعز او مارب ، باستغلال الدعاية الكاذبة التي تقوم بها في مناطق سيطرتها بخصوص محاربة اسرائيل.
وحذرت المصادر من الخداع والكذب الذي تمارسه مليشيا الحوثي لاستدراج الشباب للمعسكرات باسم فلسطين بينما هي في الحقيقة تريد ان تذهب بهم الى جبهات الموت لقتال اليمنيين.
واوضحت المصادر لمأرب برس ان هذا التحرك الحوثي نحو مأرب وتعز يأتي بعد صفقة غير مباشرة بين ايران وأمريكا تكتفي بموجبها إيران وأذرعها في لبنان واليمن وسوريا والعراق بالاستعراضات كما هو حاصل في الهجمات المزعومة على اسرائيل- ضمن هامش مقبول، مقابل تغاضي أمريكي عن توسع هذه الجماعات مستقبلا مثلما كان الوضع في السابق.
وقد بدأ الحوثيون فعلا منذ الأمس شن دعاية ضد قوات الشرعية في مارب وتعز والمخا والجنوب بمبرر انهم سيحاربونهم من اجل امريكا!.
وفي هذا السياق قامت ايران واذرعها بتهدئة خطابها ومناوشاتها في الايام الاخيرة بعد الصفقة المشار اليها.