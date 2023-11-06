عدد الشهداء يتجاوز حاجز العشرة آلاف نصفهم أطفال

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تجاوز عدد الشهداء جرّاء الحرب على قطاع غزّة حاجز العشرة آلاف ليبلغ 10022 منذ بدء العدوان، وفق ما أفاد المتحدّث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة. واتّهم القدرة الاحتلال باستهداف مباشر لمستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف مستشفى الرنتيسي التخصّصي للأطفال.

واعتبر القدرة أنّ الاحتلال يشنّ حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدا.

وأشار القدرة إلى أنّ الاحتلال يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية، معتبرا أنّ الممرات الآمنة التي يتحدّث عنها ما هي إلّا ممرات للموت. وكشف المتحدّث باسم وزارة الصحة أنّ المنظومة الصحية في غزة باتت “عاجزة” تماما مع دخول العدوان شهره الثاني، مشيرا إلى أنّ الانتهاكات الإسرائيلية أدّت إلى استشهاد 192 كادرا صحيّا وتدمير 192 سيارة إسعاف.

وطالب القدرة جميع الأطراف بالعمل على توفير ممرّ إنساني آمن لضمان مرور المساعدات، مبيّنا أنّ الاستهداف المباشر للمخابز أدّى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان.

واعتبر القدرة أنّ الصمت الدولي على المجازر يتلقّاه الاحتلال كضوء أخضر للاستمرار في عدوانه.