وزير الأوقاف يعقد لقاء موسعا مع اتحادات وكالات الحج والعمرة بعدن

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اللقاء التشاوري الأول الذي أقامه قطاع الحج والعمرة بالوزارة مع اتحادات وكالات الحج والعمرة؛

وذلك لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لموسم حج هذا العام ١٤٤٥هجرية. وأكد الوزير شبيبة في كلمته على أهمية البدء بصفحة جديدة بين القطاعين العام والخاص مع بداية موسم الحج لهذا العام، والعمل بروح الفريق الواحد الذي يعكس الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات لحجاج بلادنا.

وأوضح معالي الوزير، أن كل الإجراءات التي تتخذها الوزارة هي لمصلحة تحسين جودة الأداء وتوفير الفرص لكل مواطني الجمهورية اليمنية وبكل المحافظات على حد سواء في تمكينهم من أداء فريضة الحج، وليس فيها أغراض شخصية أو مصالح ذاتية، مؤكدًا أن الاتحادات تدرك ذلك جيدًا كونها شريكًا أساسيًا في نجاح أو فشل الخدمة.

وشدد معالي الوزير على أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، وتقديم مصلحة الحاج والمعتمر قبل أي مصلحة أخرى، موضحًا أن الوزارة بوزيرها ووكيلها المباشر وموظفيها هم خط الدفاع الأول عن مصالح الحجاج والوكالات من خلال تواجدهم في محطات العمل المختلفة ومنها ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، الذي أعيد تأهليه من جديد مؤخرًا.

وفي ختام كلمته أكد معالي الوزير شبيبة على دعوته للاتحادات إلى الاجتماع فيما بينهم والخروج برؤية واحدة لكيان واحد. من جهته أكد وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، على ضرورة الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا

العام ١٤٤٥هجرية لاسيما مع الآليات الجديدة التي اعتمدتها وزارة الحج السعودية في المشاعر المقدسة ووسائل النقل والإعاشة والخدمات اللوجستية الأخرى. بدورها أكدت الاتحادات استعدادتها التامة للبدء في موسم حج هذا العام ١٤٤٥هجرية، وأن يعمل الجميع في خدمة الحاج وتعزيز مكانة بعثة الحج اليمنية بين البعثات الإسلامية الأخرى.

حضر اللقاء وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لشؤون التنظيم والحسابات الأستاذ منير دبوان، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الأستاذ عارف البركاني، ومساعد القنصل لشؤون الحج والعمرة أحمد السعدي ومدير عام التنظيم والحسابات محمد الشبيبي.