أول دولة عربية تعلن رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل

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دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال تبون في كلمته خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة، إن "ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".
وأضاف تبون: "نتسائل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو حق الشعوب المضطهدة؟ وعلى رأسها الشعب الفلسطيني".
واعتبر تبون أنه "في فلسطين المحتلة انهارت كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية أمام ما يشهده العالم يوميا من مجازر وحشية يرتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني أمام مرأى وصمت عالمي رهيب