24 مجزرة في يوم واحد تخلف أكثر من 240 شهيدا

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يواصل جيش الاحتلال لليوم الـ30 على التوالي حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة، واستشهد عدد من المواطنين في غارات ليلية مكثفة من قبل طائرات الاحتلال، بعد يوم من ارتكاب مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي، خلّفتا 75 شهيدا.

وشنّ جيش الاحتلال، مساء الأحد، أكثر من 100 غارة، خلال أقل من ساعة، في قصف عنيف استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، تزامنا مع انقطاع الاتصالات والإنترنت، فيما يواصل الطيران الإسرائيلي قصف المدنيين في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ30. وتركّز كثير من القصف في محيط مستشفيات القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال 24 مجزرة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن استشهاد 243 شخصا،

وأكدت أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ارتفع إلى 9770 شهيدا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة، وبلغ عدد الجرحى 24808.

وأكد الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال، وأن الوزارة تلقت 2660 بلاغا عن مفقودين، بينهم 1270 طفلا. وفي غضون ذلك، واصلت المقاومة التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة، وكبّدتها المزيد من الخسائر في الأرواح والآليات.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 31:

4:05 | 14 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت 3 منازل في خانيونس جنوبي قطاع غزة

4:05 | كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين 4:05 | صافرات الإنذار تدوي في أسدود.

4:00 | غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. 3:33 | كتائب القسام في بلاغ عسكري : مقاتلونا يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا

3:32 | كتائب القسام في بلاغ عسكري تدمر دبابة متوغلة في حي الإسراء شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين105"

3:29 | الاحتلال يقصف ألواح الطاقة الشمسية في المبنى الرئيسي داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة.

3:28 | " القسام" تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا

3:26 | كتائب القسام تدمر دبابة متوغلة في حي الإسراء شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين105"

3:24 | طائرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق صاروخا على سطح مستشفى الشفاء بمدينة غزة

2:58 | وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية والممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت

2:54 | صحة غزة: 10 الاف شهيد منذ بدء العدوان على غزة

2:53 | الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدا

2:53 | الاحتلال استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال

2:52 | وزارة الصحة في غزة: الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة

2:40| وزارة الداخلية في غزة: شهداء ومصابون جراء استهداف من المدفعية غرب مخيم جباليا شمال غزة.

2:18 | سرايا القدس: جددنا استهدافنا لتموضع آليات الاحتلال المتوغلة في محور شمال غرب وجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون والرشقات الصاروخية المركزة

2:17 | استهداف عمارة كحيل بجانب برج الشفاء هناك احياء تحت الركام

2:17| استهداف من طيران الاحتلال في محيط المستشفى الأندونيسي شمال القطاع 2:15| استهداف منزل في منطقة الشاطئ الشمالي وهناك احياء تحت الركام

2:15 | هآرتس عن مصادر: قلق في البيت الأبيض ولدى مسؤولين بإدارة بايدن بشأن افتقار إسرائيل لاستراتيجية خروج من غزة

1:46| جانب من تصدي كتائب القسام لقوات الاحتلال التي حاولت التقدم شرق خانيونس وتدمير عدد من آلياتها.

2 1:40 | كتائب القسام في بلاغ عسكري: تدمير دبابة متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين105"

1:35 | جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في دولة الاحتلال للتشاور

1:16 | شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال استهدف منزلا في حي الزيتون شرق مدينة غزة

1:10 | الاحتلال يقصف محيط المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.

1:00 | إصابة طفل ١٤ برصاص الاحتلال الحي في مواجهات في المغير شرق رام الله

12:53 | فايننشال تايمز: الاقتصاد الإسرائيلي يواجه كساداً بسبب الحرب، والوضع يشبه أيام جائحة كورونا، ومئات الشركات مهددة بالإفلاس، والحكومة لم تقدم الدعم الموعود.

12:47 | وسائل إعلام إسرائيلية: الوزير سموتريتش طلب إقامة مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة ومنع العرب من الاقتراب منها

12:42 | انقطاع الكهرباء عن المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، بعد نفاد الوقود. 12:42 | طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية عنيفة في المنطقة الشمالية لمدينة غزة. 12:38 | عضو مركزية فتح، توفيق الطيراوي: غزة تحمي القضية الفلسطينية بجدارة وتمثل الكل الفلسطيني في ملحمة الصمود الحالية، ويجب أن يشارك الجميع في إسنادها، وإسرائيل ستفشل كما فشلت بالماضي في كسر شعبنا أو تهجيره.

12:29 | الجبهة الشعبية: على قيادة السلطة مقاطعة المسؤولين الأمريكيين وعدم التعاطي مع أي مخططات أو مقترحات يطرحها هؤلاء المجرمون والملطخة أياديهم بدماء شعبنا، ونؤكد أن استمرار السلطة في الاجتماع مع الأمريكيين هو تشريع للعدوان الإسرائيلي.

12:28 | استشهاد 8 نازحين في قصف فجر اليوم على مستشفيي النصر للأطفال والرنتيسي بمدينة غزة

12:27 | قصف مدفعي إسرائيلي تجاه شارع السوق في بيت لاهيا، والاحتلال يطلق قذائف دخانية بكثافة شرق بيت حانون

12:26 | وسائل إعلام عبرية: في ظل تصاعد الوضع الأمني، طلبت بلدية مستوطنة كريات شمونة عند الحدود مع لبنان من بقي في المستوطنة الخروج منها فوراً.

11:44| المكتب الإعلامي الحكومي بغزة : الاحتلال يتعمد قصف المخابز وكل مصادر المياه والطاقة الشمسية في غزة

11:27| رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: المقاومة في غزة قوية ومقتدرة وكل الضغط الإسرائيلي بالقذائف الأميركية لن ينفع

11:26| لناطق باسم وكالة "الأونروا" _ (50) مدرسة تابعة للوكالة تعرضت للقصف وأكثر من (80) موظفاً قُتلوا _ أكثر من مليون شخص نزحوا داخل غزة منهم (700) ألف في مراكز الإيواء التابعة للوكالة

11:10| إذاعة جيش الاحتلال: فشل إطلاق صاروخ من القبة الحديدية وسقوطه في مدينة ريشون لتسيون ليلة أمس

11:06 | سماع دوي انفجارات عنيفة شمال فلسطين المحتلة

11:00 | رئيس الحكومة، محمد اشتية: "أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمول غزة بقيمة 140 مليون دولار شهرياً، هذا القرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة، ونحن لن نقبل بهذا الفصل"

10:49| كتائب القسام: دمرنا دبابة متوغلة جنوب تل الهوى بقذيفة الياسين 105 صباح اليوم 10:41| لمدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: خروج 16 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل

10:40 | جيش الاحتلال يقصف أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة جنوبي لبنان

10:37 | استشهاد الصحفي محمد الجاجة وعدد من أفراد عائلته إثر قصف الاحتلال لمنزله في حي النصر غرب مدينة غزة.

10:36 | المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: تردنا عشرات البلاغات والمناشدات حول وجود مئات الجثامين لشهداء بالشوارع في مناطق مختلفة من مدينة غزة ممن حاولوا التوجه للممر الآمن المزعوم وحاول الاحتماء من غارات الليلة الماضية.

10:10 | كتائب القسام في بلاغ عسكري: منذ فجر اليوم دمرنا 4 آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف "الياسين

105" 9:57 | شهداء وإصابات بعد قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة السنوار في جباليا فجر اليوم.

9:50 | شرطة الاحتلال تقتحم حارة عبيد في العيساوية.

9:49 | سقوط قذيفة مدفعية على مدرسة نازحين في سوق مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

9:31 | مجموعة الاتصالات: نود أن نعلن عن بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والانترنت) للعمل بشكل تدريجي، في مختلف مناطق القطاع وذلك بعد أن تم فصلها من الاحتلال

9:19 | وزير الامن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن جفير يشيد بجيش الاحتلال بعد اعتقال الطالبة عهد التميمي من منزلها في النبي صالح

8:57 | وزارة الصحة: استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حلحول

8:42 | كتائب القسام تعلن قصف تحشدات قوات الاحتلال المتوغلة شرق حجر الديك بقذائف الهاون

8:26 | تحديث ... إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال في العملية أحدهما بجراح خطيرة

8:22 | مصادر عبرية: إصابة أحد أفراد شرطة الاحتلال بجراح "طفيفة" بعملية طعن بالقرب من باب الزاهرة في البلدة القديمة بالقدس وإطلاق النار على المنفذ وإصابته بجراح بالغة الخطورة.

8:21 | قوات الاحتلال تطلق النار على شاب في شارع صلاح الدين في القدس 8:16 | أنباء أولية عن إطلاق نار في شارع صلاح الدين في القدس. 7:54 | نادي الأسير : قوات الاحتلال تعتقل خلال الليل نحو 50 مواطنا في مدن عدة بالضفة الغربية 7:35 | صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة".

7:34 | الاحتلال يطلب من المستوطنين في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان التزام الملاجئ خشية وجود حدث أمني.

7:18 | مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي البريج وسط قطاع غزة.

6:32 | استهداف قاعدة التنف الأميركية قرب الحدود السورية العراقية بطائرة مسيرة. 6:32 | جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة آخر في الاشتباكات بغزة

5:19 | سرايا القدس وكتائب الأقصى في طولكرم: مقاتلونا يتمكنون من استهداف حاجز "نتساني عوز" غرب طولكرم بصليات كثيفة من الرصاص ضمن معركة طوفان الأقصى.

5:02 | قوات الاحتلال تقتحم قرية أرطاس بمدينة بيت لحم.

4:45 | مقــاومـون أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية".

4:41 | قوات الاحتلال تعتقل الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد اقتحام منزل عائلتها وتخريب محتوياته في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

4:40 | شهيدان وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال لمنزل في مخيم جباليا بقطاع غزة

4:39 | 15 شهيدا جراء قصف الاحتلال على منزل في حي تل السلطان غرب مدينة رفح 4:37 | قصف الاحتلال استهدف مربعات سكنية في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة 4:37 | مناشدات لإجلاء مواطنين محاصرين في منازلهم في مخيم الشاطئ وسط القصف الإسرائيلي المستمر على غزة

4:36 | 10 شهداء في استهداف طائرات الاحتلال لمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة