عاجل: أكثر من 10 آلاف شهيد في غزة

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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عاجل | صحة غزة: 10022 شهيدا منذ بدء العدوان

عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة

عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال

عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: استشهاد 4 نازحين وإصابة 70 من النازحين والمرضى في مركز الأورام

عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة

عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدا

عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية

عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت

عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان شهره الثاني