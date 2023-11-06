عاجل: أكثر من 10 آلاف شهيد في غزة شاهد.. أول عملية انزال جوي عاجلة بالمظلات دعما لغزة موقف واحد لليمن والسعودية بشأن غزة الصدارة لجيرونا بعد إخفاق ريال مدريد أمام فايكانو غزة.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف هو الأعنف ليل أمس وصباح اليوم كشف اسرار قذيفة الياسين بعد تدميرها أشهر الدبابات والمدرعات في الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر ..و اكتسبت شهرة عالمية في حرب غزة ماسك يربط أكثر قوة مدمّرة بالتاريخ مع منصة 𝙓.. الكشف عن 3 أهداف في جعبته.. سر زيارة مدير السي آي إي إلى المنطقة عبرت قناة السويس بطريقة نادرة..تعرف إلى تفاصيل الغواصة أوهايو النووية الأمريكية في بيانا مشترك وعاجل … مسؤولو الوكالات الأممية يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة فوراً
عاجل | صحة غزة: 10022 شهيدا منذ بدء العدوان
عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة
عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال
عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: استشهاد 4 نازحين وإصابة 70 من النازحين والمرضى في مركز الأورام
عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة
عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدا
عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية
عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت
عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان شهره الثاني