شاهد.. أول عملية انزال جوي عاجلة بالمظلات دعما لغزة

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أن أفراد من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وقال في منشور على منصة إكس إن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

ولم يوضح الملك عبد الله في تدوينته كيفية تنفيذ العملية، لكنه أضاف "سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

وتابع "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".

ونفذ الجيش الأردني عملية إنزال جوي لمساعدات طبية لمشفاه في قطاع غزة بنجاح وذلك بعد التنسيق مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة.

وكشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين أن المملكة أبلغت جميع الأطراف المعنية أنه اتخذ قراره بإرسال المساعدات مطالباً تسهيل هذه المهمة.

وأضاف المبيضين، أن المساعدات التي تم إنزالها للمستشفى الميداني الأردني عبارة عن "أطنان من المساعدات الطبية والدوائية العاجلة".

وأشار شبيكات إلى أن مثل هذا الجهد كان يحتاج تنسيقاً أمنياً مكثفاً بين جميع الأطراف لمنع اعتراض هذا الإنزال وسط إطلاق مكثف للنيران بين جميع الأطراف.

وفي وقت لاحق أصدر الجيش الأردني بيانا أوضح فيه أنه تم إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني بغزة بواسطة مظلات.

وأشار البيان إلى أن الإمدادات في المستشفى "أوشكت على النفاد نظرا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".

وجاء إعلان العاهل الأردني عن إيصال المساعدات جوا إلى المستشفى العسكري في القطاع، بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي شارك في اجتماع عمان، بمشاركة وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وكان الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه بلينكن، يوم السبت، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية.