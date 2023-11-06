موقف واحد لليمن والسعودية بشأن غزة

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 279

أعربت اليمن عن ادانتها واستنكارها للتصريحات المتطرفة الصادرة عن احد أعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي، حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية إن "ذلك يمثل تهديدا خطيرا وتحريضا على القتل يعكس مستويات غير مسبوقة من الكراهية والتطرف".

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى "وضع حد للخطابات العنصرية والتحريضية، والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني".

وتوالت ردود الفعل المستنكرة لـتصريحات وزير التراث ‎الإسرائيلي عميحاي إلياهو وتهديده بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ نحو شهر سقط خلاله أكثر من 9770 شهيدا.

كما دانت المملكة العربية السعودية، الأحد، "بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية". وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن "عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".

وكان وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، قد أشعل عاصفة غضب بتصريحاته، ففي مقابلة مع راديو كول بيراما، اعتبر الوزير التابع لحزب عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، أن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة".

كما أكد اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلاً: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين". وقال "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

وسبق لهذا الوزير المتطرف أن دعا إلى احتلال كافة القطاع الفلسطيني.

يشار إلى أنه بعد تلك الآراء النارية التي أدلى بها الوزير المتطرف، علّقت الحكومة حضوره جلساتها حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.