الصدارة لجيرونا بعد إخفاق ريال مدريد أمام فايكانو

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عاد ريال مدريد لإهدار النقاط من جديد، وأخفق في استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، التي اعتلاها جيرونا.
وتعادل ريال مدريد بدون أهداف مع ضيفه رايو فايكانو، في المرحلة الـ12 من الليغا.
وعجز نجوم ريال مدريد عن ترجمة الفرص التي سنحت لهم طوال شوطي المباراة إلى أهداف، بعدما تباروا في إهدارها على مدار الـ90 دقيقة، وبذلك أخفق في تحقيق الفوز للمرة الثانية خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة في البطولة.
وبذلك، أصبح في رصيد الريال 29 نقطة، وظل في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جيرونا، في حين ارتفع رصيد رايو فايكانو، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، إلى 18 نقطة في المركز التاسع.