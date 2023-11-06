مقتل أكثر من 20 جنديا إسرائيليا في كمين محكم بقطاع غزة ..وقناة غربية تفضح التفاصيل

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أعلن مراسل قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تراي يينغست، الذي يرافق القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها لقطاع غزة عن مقتل أكثر من 20 جنديا إسرائيليا في كمين فلسطيني في القطاع.
وأشار المراسل الأمريكي إلى أن الاشتباكات وقعت خلال محاولة الجيش الإسرائيلي التوجه من الشرق نحو الساحل لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه وسط قطاع غزة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صباح 7 أكتوبر الماضي وأصبح 347 جنديا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنه طوق قطاع غزة بالكامل بعد وصول جنوده للمرة الأولى إلى ساحل بحر غزة وانتشارهم على طوله.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنوده تقدموا في عمق قطاع غزة وتمركزوا على طول الساحل.
ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد، عن مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة. وقتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين