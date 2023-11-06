أول قواة جوية عربية تعلن التدخل و تسقط بالمظلات إمدادات عاجلة في غزة

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن عملية إنزال المساعدات الطبية التي نفذها الجيش الأردني لمشفاه في قطاع غزة، اليوم الاثنين، قد تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ولم يقدم المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته أي تفاصيل إضافية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أعلن في منشور على منصة "إكس" إن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وفي وقت لاحق أصدر الجيش الأردني بيانا أوضح فيه أنه تم إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني بغزة بواسطة مظلات.

وأشار البيان إلى أن الإمدادات في المستشفى "أوشكت على النفاد نظرا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".

بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة.

و سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

وجاء إعلان الملك عبد الله الثاني عن إيصال المساعدات جوا إلى المستشفى العسكري في القطاع، بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي شارك في اجتماع عمان - غزة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه بلينكن، السبت، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية.

كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع، ودعم المنظمات الإغاثية العاملة في القطاع، وأشار إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح