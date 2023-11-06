الفضاء في متناول يدك".. خدمة مثيرة ومجانية من ناسا بعد أيام من نيله جائزة أفضل حارس في العالم.. مارتينيز يرتكب خطأ آخرها طارق ضبان وعائلته.. الكيان الصهيوني يغتال صوت الفن الفلسطيني مجموعة الأزمات الدولية: تصعيد الحوثيين يعرضهم للخطر ويهدد الهدنة الهشة أول تعليق مصري على دعوة وزير إسرائيلي لضرب غزة بقنبلة نووية مراسل أمريكي يؤكد تعرض قوة صهيونية لكمين ومقتل أكثر من 20 جندياً اسرائيليا الشيب المبكر قد يشير إلى أمراض محددة شبوة.. مظاهرات منددة بجرائم الحرب والإبادة الإسرائيلة في قطاع غزة للجرجير فوائدة عدة وله أضرار كذلك تابع ماهي صحفي في قناة الجزيرة يتحدث عن خطة حماس لهزيمة إسرائيل
ارتكب الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، هفوة قاتلة خلال لقاء فريقه أستون فيلا ضد مضيفه نوتنغهام فورست، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم نوتنغهام بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة سجله النيجيري أولا إينا، ليضع الضيوف في موقف صعب مع بداية اللقاء.
وعقد مارتينيز من مهمة فريقه، بتسببه في استقبال شباكه للهدف الثاني في الدقيقة 47، بعد أن تعامل الحارس الأرجنتيني برعونة وبشكل غريب مع تسديدة لمهاجم نوتنغهام، ريل مانغالا.
وسدد ريل مانغالا الكرة من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها مارتينيز بالفعل، قبل أن ترتد مرة أخرى من يده لتدخل مرماه. وتمكن الحارس الأرجنتيني من الإمساك بالكرة لكن بعد تجاوزها بكامل محيطها خط المرمى ليتم احتساب الهدف لصالح نوتنغهام.
وجاء هذا الخطأ "الكارثي" لمارتينيز بعد تتويجه الاثنين الماضي بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم خلال مراسم حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لتوزيع جوائزها للأفضل في العالم لعام 2023.
وانتهت مواجهة أستون فيلا ومضيفه نوتنغهام بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.