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بعد أيام من نيله جائزة أفضل حارس في العالم.. مارتينيز يرتكب خطأ

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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ارتكب الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، هفوة قاتلة خلال لقاء فريقه أستون فيلا ضد مضيفه نوتنغهام فورست، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نوتنغهام بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة سجله النيجيري أولا إينا، ليضع الضيوف في موقف صعب مع بداية اللقاء.

وعقد مارتينيز من مهمة فريقه، بتسببه في استقبال شباكه للهدف الثاني في الدقيقة 47، بعد أن تعامل الحارس الأرجنتيني برعونة وبشكل غريب مع تسديدة لمهاجم نوتنغهام، ريل مانغالا.

وسدد ريل مانغالا الكرة من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها مارتينيز بالفعل، قبل أن ترتد مرة أخرى من يده لتدخل مرماه. وتمكن الحارس الأرجنتيني من الإمساك بالكرة لكن بعد تجاوزها بكامل محيطها خط المرمى ليتم احتساب الهدف لصالح نوتنغهام.

وجاء هذا الخطأ "الكارثي" لمارتينيز بعد تتويجه الاثنين الماضي بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم خلال مراسم حفل ‏مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لتوزيع جوائزها للأفضل في العالم ‏لعام 2023.‏

وانتهت مواجهة أستون فيلا ومضيفه نوتنغهام بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

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