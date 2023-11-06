آخرها طارق ضبان وعائلته.. الكيان الصهيوني يغتال صوت الفن الفلسطيني

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، أمس السبت 4 نوفمبر، عن استشهاد الفنان طارق ضبان بعد قصف المحتل بيته في غزة.

وكشفت الوزارة عن خبر استشهاد الفنان الفلسطيني عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وأوضحت أنّ طارق ضبان وزوجته وبعض من أولاده استشهدوا خلال هذا القصف.

وكان الفنان كتب في آخر منشور له عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: “استشهد الوالد وماتت فرحةُ، البيتِ أين صوتك الشجيّ يا والدي؟”.

وأضاف: “وأين ابتسامة أمي التي فارقت البيت مع روحك التي فارقتنا.. اللهم ارحمهما”. ويُعدّ طارق ضبان ثاني فنان فلسطيني استشهد جرّاء غارات الاحتلال العشوائية على قطاع غزة، بعد استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة بالطريقة ذاتها.

وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية، أعلنت منذ أيام، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة، إثر قصف منزلهم في غزة على يد الاحتلال الإسرائيل.

وقالت وزارة الثقافة: “استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، قبل أن يُستشهد نجلها إبراهيم متأثّرا بجروحه ساعات بعد استشهاد والدته وأختيه، وسبق للشهيدة أن نفّذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال.

وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية”.

وإيناس السقا، كانت من الرائدات في مجال المسرح في قطاع غزة، شاركت في العديد من الورش الدرامية مع مسرح عشتار في القدس والأكاديمية السويدية، قدّمت أكثر من 10 أعمال مسرحية، منها “الدب” و”في شي عم بيصير”

وشاركت في عروض موجّهة للأطفال. كما فقد الوسط الثقافي والفني الفلسطيني الفنانة التشكيلية هبة زقوت، التي كانت تستعد لإقامة معرض للوحاتها، ونشرت شقيقتها فيديو لها تتحدّث فيه عن موهبتها ولوحاتها التي تجسّد فيها القضية الفلسطينية والتعبير عن مشاعر أهل غزة وآلامهم، وأيضا عن حلمها في إقامة معرض خاص بها، لكن قذائف قوات الاحتلال قتلتها مع حلمها، وفق موقع القاهرة الإخبارية.

واستشهدت أيضا الفنانة التشكيلية الفلسطينية حليمة عبدالكريم الكحلوت، بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلها في غزة، وهي إحدى المبدعات الفلسطينيات اللواتي جسّدن بلوحاتهن معاناة أهل غزة تحت الحصار ومنها معرض بعنوان “مبنى للمعزول”. كما استشهدت الفنانة التشكيلية ضياء البطل، ابنة الكاتب الراحل حسن البطل والنحاتة الأردنية الراحلة منى السعودي.

وفقد الكاتب والمخرج رياض عبدالرحمن زوجته وأبنائه إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو الذي قال في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية بفيسبوك: “إلى كل قادة العالم أوقفوا هذه المذبحة والمحرقة، لقد تلقّيت نبأ استشهاد زوجتي وأبنائي وأحفادي وأخي وزوجتي، ولم يبق على قيد الحياة سوى القليل”.

وأضاف: “نحتسب الشهداء عند الله، لكن كفى إلى متى سنظل صامتين ومتفرّجين! يكفي هذا العدد الكبير من الموت”. وشدّد المخرج على ضرورة إيقاف هذه المذبحة.