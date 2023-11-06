مراسل أمريكي يؤكد تعرض قوة صهيونية لكمين ومقتل أكثر من 20 جندياً اسرائيليا

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن مراسل قناة “فوكس نيوز” الأمريكية المرافق لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال تغطية صحفية، مساء اليوم الأحد، عن وقوع قوة إسرائيلية في كمين نصبته الفصائل الفلسطينية، وتحدث عن مقتل أكثر من 20 جنديًا إسرائيلياً.



وقال مراسل فوكس نيوز، المرافق لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة: إن مقاتلين فلسطينيين نصبوا كميناً للقوات الإسرائيلية وقتلوا نحو 20 منهم.

ومساء اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن ضربات كبيرة على غزة، مؤكداً أنها “ستتواصل”، فيما أكدت كتائب القسام أنها قتلت عدداً من الجنود الإسرائيليين.

كما قال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري: إن “ضربات كبيرة تُشن حالياً (…) وستتواصل هذه الليلة وفي الأيام المقبلة”، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات برية في القطاع قسمته إلى شطرين: “جنوب غزة وشمال غزة”.

وفي مؤتمر صحفي، قال هاغاري: “اليوم هناك شمال غزة وجنوب غزة”، وتابع أن الجيش سيظل يسمح للمدنيين بمغادرة شمال غزة والتوجه جنوباً.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “هجماتنا في لبنان تُنفَّذ بناء على معلومات المخابرات”، ورداً على سؤال عن ضربة في جنوب لبنان قال: “نفحص جميع الوقائع”، فيما رفض الخوض في التفاصيل.

وأوضح هاغاري، فيما يتعلق بلبنان، قائلاً: “ننفذ هجماتنا استناداً إلى معلومات المخابرات وسنواصل شن هجمات، هذه هي مهمتنا. سنهاجم كل من يهددنا”.

وأردف: “ندرس بالطبع جميع الأحداث في لبنان لفهم التفاصيل، هذا ما يمكنني قوله في هذه المرحلة”.

واليوم الأحد، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن 4 مدنيين، بينهم 3 أطفال، قُتلوا بعدما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة عيناتا بجنوب لبنان.

– قطع الاتصالات عن غزة

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية مساء الأحد، فصل إسرائيل للمسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، مما أدى لقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة.

كما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة بعد تعرض المسارات الرئيسية التي أعيد وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي.

ويعتبر هذا الانقطاع الثالث للاتصالات وخدمات الانترنت منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، رداً على عملية “طوفان الأقصى”.

وقال التلفزيون الفلسطيني الرسمي: إن غارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة استهدفت مدينة غزة بعد قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.