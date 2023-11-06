شبوة.. مظاهرات منددة بجرائم الحرب والإبادة الإسرائيلة في قطاع غزة

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تظاهر أبناء محافظة شبوة، الأحد، تنديدا بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة والمستمرة منذ 30 يوما.

ورفع المحتجون الذين جابوا شوارع مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، الأعلام الفلسطينية تضامنا مع أبناء قطاع غزة، وللمطالبة بوقف جرائم الحرب والابادة الصهيونية.

وندد المتظاهرون بحرب الابادة التي تتعرض له مدينة غزة الفلسطينية، وتجاهل امريكا لصوت الضمير العالمي والاشتراك المباشر في الحرب على غزة وقتل الاطفال والنساء والشيوخ فيها.

وطالب المتظاهرون، برفع الحصار عن غزة وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات ووقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.