للجرجير فوائدة عدة وله أضرار كذلك تابع ماهي

الإثنين 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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القيمة الغذائية في الجرجير الجرجير (بالانجليزية Arugula – Rocket- Watercress) أحد أهم الخضروات الغنية بالفوائد والقيم الغذائية الهامة جداً لصحة جسمك ككل، حيث أنه غني بـ: فيتامين أ فيتامين ب6 و ب12 فيتامين ج الحديد الكالسيوم الفوسفور المغنيسيوم حمض الفوليك.

فوائد الجرجير الصحية

1.فوائد الجرجير للاعصاب يقوي الأعصاب ووظائف الجهاز العصبي في الجسم، نظراً لتوافر نسب كبيرة من الكالسيوم به.

2. فوائد الجرجير للقلب حيث يعمل على خفض نسب الكوليسترول في الجسم

3. دعم صحة العظام يقى من خطر الإصابة بهشاشة العظام، كما يقوى ويدعم صحة الأسنان

4. تعزيز صحة الجلد تقليل الالتهابات الجلدية بشكل كبير، نظراً لاحتوائه على فيتامين أ الذي يدعم صحة الجلد

5. دعم صحة العين يحمي من خطر الإصابة بمشكلة إعتام عدسة العين، نظراً لاحتواء الجرجير على نسبة كبيرة من فيتامين سي.

6. فوائد الجرجير لضغط الدم يساعد على منع حدوث أي تجلطات في الأوعية الدموية، كما أنه يقي من التعرض لمشكلة تصلب الشرايين.

7. صحة الجهاز التنفسي يعمل على طرد البلغم وعلاج السعال وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تعمل على ذلك.

8. فوائد الجرجير للأمساك والجهاز الهضمي يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تنشيط حركة الأمعاء وبالتالي تخلصها من المواد الضارة والفضلات المتراكمة فيها، كما أنه يحتوي على الكلوروفيل الذي يحتوي على بعض الإنزيمات التي تعمل على تسهيل عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

9. فوائد الجرجير لمرضى السكري يساعد الجرجير على خفض نسبة السكر في الدم وزيادة الحساسية للأنسولين

10. الوقاية من السرطان أثبتت بعض الدراسات الحديثة أهمية الجرجير في حماية الخلايا السليمة من التحول لخلايا سرطانية، وذلك لاحتوائه على الألياف ومضادات أكسدة

11. الوقاية من الأنيميا يحتوي الجرجير على نسبة عالية من عنصر الحديد الذي يساعد على علاج فقر الدم (الأنيميا) والوقاية منها، كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الجسم للحديد والاستفادة من فوائده.

12. تقوية المناعة يحتوي الجرجير على فيتامين (أ، ج) واللذان يساعدان على تقوية المناعة والحماية من الكثير من الأمراض، كما أنه مضاد للفيروسات والبكتيريا.

أضرار الجرجير :

الجرجير من الخضروات الآمنة التي يمكن تناولها دون قلق، لكن هناك بعض الأضرار لبعض الحالات وتحذيرات هامة يجب أخذها في الاعتبار عند تناول الجرجير، أهمها: أخذ الحذر من تناول الجرجير إذا كنت مصاب بحصوات الكلى، وذلك لأنه يحتوي على مستوي ونسب مرتفعة من النيترات. إذا كنت تتناول مرققات الدم مثل الكومادين (الوارفارين)، لا ينصح بتناول الجرجير.

استشارة الطبيب المتخصص عند تناوله أثناء الحمل خاصة حول المقدار الآمن منه. لا يُنصح بتناوله للأطفال تحت سن 4 سنوات.

الأفضل تجنبه إذا كنت مصاب بالتهابات المعدة. إذا لم يتم تخزين الجرجير بصورة جيدة فقد تتحول مادة “نيترات” إلى “نيتريت”، والتي بدورها قد تسبب ضرر إذا كانت موجودة بنسبة عالية.

يجب على المصابون بتضخم الغدة الدرقية الامتناع عن تناوله الإفراط في تناول الجرجير يسبب الشعور بحرقان في المثانة‏.

‏ يُنصح باستشارة الطبيب قبل البدء بحمية غذائية بها نسبة عالية من النباتات التي تحتوي على مادة “النيترات”، خاصةً في حالة أمراض القلب والأوعية الدموية، لأن هذه الأطعمة قد تتفاعل مع الأدوية التى تحتوى بالفعل على نفس المادة، مثل “نيتروجلسرين” الذي يستخدم لعلاج الذبحة الصدرية.