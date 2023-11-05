اليمن يستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالأسلحة النووية

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعربت الجمهورية اليمنية، عن ادانتها واستنكارها للتصريحات المتطرفة الصادرة عن أحد اعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي، حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، إن ذلك التصريح يمثل تهديدا خطيرا وتحريضا على القتل يعكس مستويات غير مسبوقة من الكراهية والتطرف.

ودعت الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي إلى وضع حد للخطابات العنصرية والتحريضية، والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني. وفي وقت سابق الاحد، تحدث وزير التراث والثقافة في الكيان الصهيوني المحتل المدعو "عاميحاي الياهو" عن طرحه مقترح لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقال الوزير الصهيوني: "إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن.. إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه". فيما اعتبر مراقبون عرب، إن تلك التهديدات هي خطة إسرائيلية غير معلنة لتصفية فلسطين من سكانها، وإنهاء القضية الفلسطينية باستخدام السلاح النووي.