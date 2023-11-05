الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 266

أعلنت حركة “حماس”، اليوم الأحد، عن استعدادها لاستقبال لجنة أممية للتحقّق من أوضاع المستشفيات في قطاع غزة.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: “الاحتلال يعتمد التزييف وبثّ صور مفبركة لترويج ادعاءاته بشأن مستشفيات غزة، ومستعدون لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات وأنها بالفعل تقدّم خدمات طبية وصحية فقط”.

وأكّد القيادي في حماس وعضو مكتبها السياسي خليل الحية أنّ المستشفيات وأماكن النزوح مفتوحة أمام وسائل الإعلام كي ترى كذب الاحتلال.

وأضاف أنّ الاحتلال يستخدم سيلا من الأكاذيب كي يطيل مدة قتله لأهل غزة.

وفي وقت سابق، أكدت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال الأكاذيب التي يروّج لها يمهدّ لتدمير المستشفيات فوق مرضاها ونازحيها. وعرض المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مشاهد لفتحة في الأرض في المستشفى الإندونيسي، قال إنها لنفق تستخدمه حركة “حماس”.

وعرض هاغاري أيضا صورا زعم أنها لمنصات إطلاق تابعة لحركة “حماس” متاخمة للمستشفيات في جميع أنحاء غزة، وزعم أنّ الجيش لم يتمكّن من ضرب منصات الإطلاق بسبب الأضرار الجانبية التي قد تلحق بالمستشفى.