التقى بلينكن.. عباس يُبدي استعداده للعب دور مستقبلي في غزة

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_وكالات

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ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد 5 نوفمبر، أنّ الوزير أنتوني بلينكن أخبر رئيس فلسطين محمود عباس، أنّ السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورا محوريا في ما سيأتي بعد ذلك في غزة.

وأضاف المسؤول، لرويترز، أنّ “مستقبل غزة لم يكن محور الاجتماع، لكن السلطة الفلسطينية بدت مستعدّة للعب دور”. وأكّد أنّ أنتوني بلينكن، حذّر من “التهجير القسري” للفلسطينيين في قطاع غزة، خلال لقائه رئيس السلطة محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفق عربي21.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إنّ الجانبين ناقشا أيضا “ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفّذها متطرّفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”، في إشارة على وجه التحديد إلى أعمال العنف التي ينفّذها المستوطنون وتسبّبت في استشهاد عدد من الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم.

واستشهد أكثر من 150 فلسطينيا برصاص جنود الاحتلال في هجمات شنّها مستوطنون، وفق وزارة الصحة في رام الله. من جهته، وصف محمود عباس، الحرب التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة بأنّها “حرب إبادة جماعية”.

وقال عباس الذي استقبل بلينكن في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله: “لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي”.

وحذّر عباس من تهجير الفلسطينيين إلى “خارج غزة أو الضفة أو القدس”، مؤكّدا رفضه “القاطع” لذلك. ورأى عباس أنّ الأحداث في الضفة الغربية والقدس ما هي إلّا “جرائم تطهير عرقي وتمييز عنصري وقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني”.

وزيارة بلينكن غير المعلنة إلى رام الله هي الأولى منذ السابع من أكتوبر، علما أنّه دأب خلال الأسابيع الماضية على تقديم الدعم التام إلى الاحتلال، وقال إنّه يتعامل مع عملية “طوفان الأقصى” على أنّه رجل يهودي.

وفي السياق ذاته، يتوجّه بلينكن -الذي زار دولا في المنطقة خلال الأيام الماضية- إلى تركيا، حيث يلتقي مسؤولين أتراكا لم يتأكّد ما إن كان الرئيس رجب طيّب أردوغان من بينهم