مجزرة جديدة.. 30 شهيدا بعد قصف الاحتلال منزل بالقرب من ميناء غزة أغلبهم أطفال

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ارتكب الاحتلال اليوم الأحد، مجزرة جديدة، بحق عائلة أبو حصيرة، بالقرب من ميناء غزة، بعد قصف استهدف منازل للعائلة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن 30 شهيدا سقطوا من عائلة أبو حصيرة، جراء قصف منزل على رؤوس أصحابه، مشيرة إلى أن أغلب الشهداء من النساء والأطفل المتجمعين في منزل العائلة والمنازل المحيطة به. ويتواصل العدوان على قطاع غزة لليوم الـ30 على التوالي، وقد توالت المجازر في أنحاء القطاع، وكان شهد مخيم المغازي مجزرة بلغ عدد شهدائها 45 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال.
وكان الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، قال إن عدد شهداء العدوان على قطاغ غزة، بلغ 9770 شهيدا، أكثر من 4400 منهم من الأطفال.