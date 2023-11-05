محافظ حضرموت يصدر قرارات بتكليف مدراء عموم بالساحل ومستشارين له (أسماء)

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أصدر محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الاحد، قرارات بتكليف مديرين عامين لبعض المكاتب التنفيذية بساحل حضرموت ومستشارين للمحافظ.
ووفقا لإعلام السلطة المحلية، فإن محافظ حضرموت أصدر القرار رقم "104" لسنة 2023م، قضى بتكليف محمد سعيد محمد الحامدي - مديرًا عامًا لمكتب وزارة الإعلام بساحل حضرموت.
وقضى القرار رقم "105" لسنة 2023م، بتكليف عبير محمد سالمين الحضرمي - مديرًا عامًا لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت.
كما قضى القرار رقم "106" لسنة 2023م، بتكليف مطيع حسين أحمد باراس - مستشارًا لمحافظ حضرموت لشؤون المديريات الغربية.
ونص القرار رقم "107" لسنة 2023م بتكليف ماهر عوض سالم بن صالح - مستشارًا لمحافظ حضرموت للشؤون الثقافية.
وقضى قرار محافظ حضرموت رقم "108" لسنة 2023م، بتكليف خالد أحمد عوض القحوم - مستشارًا لمحافظ حضرموت لشؤون الإعلام والنشر.
كما وأصدر المحافظ القرار رقم "109" لسنة 2023م قضى بتكليف "عمر عبدالله عمر العمودي - نائبًا للمدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت