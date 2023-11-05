تيار سياسي يمني يدين تصريحات وزير صهيوني بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدان تيار نهضة اليمن بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير التراث والثقافة في الكيان الصهيوني المحتل المدعو "عاميحاي الياهو" التي اقترح فيها إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقال تيار نهضة اليمن في بيان له، أصدره اليوم الاحد: "إن هذه التصريحات التي خرجت على لسان الوزير الإسرائيلي ليست مجرد اقتراح كما عبر عنه الوزير المسخ، بل هي تهديدات حقيقية مباشرة".

وأضاف أن تلك التهديدات "تنم عن خطة إسرائيلية غير معلنة لتصفية فلسطين من سكانها، وإنهاء القضية الفلسطينية باستخدام السلاح النووي".

وأشار إلى تسريب الخطة عبر وزير التراث والثقافة "ليس سوى من قبيل جس نبض الرأي العام العالمي والعربي من قبل الكيان الغاصب وحكومة اليمين المتطرفة في تل أبيب".

واعتبر البيان أن "تهديد الكيان المحتل بإلقاء قنبلة نووية على غزة ليس تهديداً لسكان غزة ولا فلسطين وحدها، وإنما هو تهديد للوجود العربي كله، فإسرائيل التي تطمح لأن تكون سيدة الشرق الأوسط، تخطط لتجريب سلاح النووي على مدننا وشعوبنا العربية بدءاً من غزة وفلسطين، وانتهاء بكل المدن العربية".

وأدان تيار نهضة اليمن هذه التوجهات الإسرائيلية العدائية المتطرفة تجاه البشرية مهددة باستخدام السلاح النووي.. كما أدان العدوان الإسرائيلي على غزة وكل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الكيان المحتل وحكومتها المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني والأبرياء المدنيين العزل، وجرائم القتل والإبادة الجماعية للأطفال والنساء والشيوخ، واستهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات والتجمعات السكنية للاجئين.

وأكد تيار نهضة اليمن، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، مطالبا بإيقاف الحرب الظالمة على غزة والفلسطينيين ككل.

وطالب "بقايا المجتمع الدولي الحرّ وكل أحزاب وشعوب العالم الحرة، الوقوف ضد هذا التهديد الخطير على الإنسانية، وضد الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية".

وكان الوزير الإسرائيلي قد قال: " إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن... إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه".