قوات الجيش في تعز تعلن عن تمكنها إحباط تحركات للحوثيين

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت قوات الجيش الوطني ، مساء اليوم الأحد، من إحباط تحركات لمليشيا الحوثي، في جبهات مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مركز إعلام محور تعز، إن قوات الجيش أحبطت تحركات بل الحوثيين في جبهتي مقبنة والكدحة بالريف الغربي للمحافظة.

وأضاف أن قوات الجيش نفذت قصف مدفعي ردا على قصف طال مواقعها بمناطق الصفا وكلابة شمال شرق المدينة والصياحي بمنطقة الضباب غربي المدينة.

و لم تذكر قوات الجيش،أي تفاصيل بشأن الخسائر، فيما لم تعلق جماعة الحوثي عن الهجوم كالعادة.