بحضور شعبي ورسمي كبير .. تنصيب اللواء محمد الحبيشي شيخاً لقبائل حبيش

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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في إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها في الأسلاف والأعراف القبلية وبحضور حشد قبلي كبير من قبائل اليمن المتواجدة في محافظة مأرب.

أقيم صباح اليوم في مدينة مأرب مراسيم تنصيب اللواء محمد الحبيشي شيخا لمشائخ حبيش في محافظة إب.

وجرت مراسيم التنصيب وسط حضور الكثير من ممثلي فخائذ قبائل اليمن، وقبائل حبيش وبمشاركة واسعة لشخصيات قبلية واجتماعية ووجاهات وأعيان إجتماعية من مختلف مناطق اليمن والتي توافدت منذُ الصباح الباكر إلى منزل اللواء محمد الحبيشي وسط مدينة مأرب.

وفي الحفل ألقيت كلمة للشيخ محمد الحبيشي رحب في مستهلها بالإخوة المشايخ والأعيان والشخصيات والوجاهات الاجتماعية ، والحاضرين جميعاً كلاً باسمه وصفته.

وأضاف قائلا : إننا اليوم وبهذه المناسبة الطيبة نتطلع جميعا إلى عمل مثمر لنعيد مكانة القبيلة إلى عهدها السابق، زمن الأجداد والآباء، لا سيما في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا، ويسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكم بالشكر والتقدير والإجلال على حضوركم هذا وعلى ثقتكم التي منحتموني إياها بتكليفي واختياري شيخا لقبائل حبيش.

مضيفاً : أرجو من الله أن أكون عند حسن ظنكم وثقتكم في إصلاح ذات البين، كما أرجو من الله العون والسداد، وأن تكونوا عونا وسندا لي بالعمل والنصيحة و المشورة في الأمر بما يسهم في التآخي والمحبة والتكاتف ورفع شأن قبائل حبيش.