الكشف عن أبرز 5 صفقات لليفربول في عهد المدرب كلوب.. والذكاء الاصطناعي يصدم صلاح

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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حقق المدرب الألماني يورغن كلوب، نجاحا كبيرا منذ تسلمه مهمة تدريب ليفربول في العام 2015، حيث فاز مع الفريق بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.

ومنذ توليه مسؤولية تدريب عملاق إنجلترا، تعاقد كلوب مع 37 لاعبا في ثمانية أعوام، وكان ماركو جروجيتش هو أول صفقة يبرمها المدرب الألماني بعد تعيينه على رأس الإدارة الفنية لنادي ليفربول، والأخيرة هي لاعب بايرن ميونخ، ريان غرافنبرخ في الميركاتو الصيفي الماضي.

وتساءلت صحيفة "ميرور" البريطانية بشأن أفضل توقيع لليفربول في عهد كلوب الذي شهد تعاقد النادي مع النجم المصري محمد صلاح في العام 2017. واستعانت "ميرور" بالذكاء الاصطناعي من أجل اختيار أفضل صفقة أبرمها كلوب مع ليفربول ولم تكن صلاح، رغم أرقامه القياسية المميزة.

وفي ما يلي ترتيب أبرز صفقات ليفربول في عهد كلوب حسب الذكاء الاصطناعي:

5- أندرو روبرتسون انتقل الدولي الاسكتلندي من هال سيتي إلى ليفربول مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني في 2017، ويقول الذكاء الاصطناعي: "كان روبرتسون بمثابة اكتشاف في مركز الظهير الأيسر، لديه قدرات مميزة مثل السرعة والمساهمة في النواحي الدفاعية والهجومية في 275 مباراة".

4- ساديو ماني انتقل الجناح السنغالي من ساوثهامبتون إلى ليفربول في عام 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، ويقول الذكاء الاصطناعي: "ماني مهاجم متعدد الإمكانيات والمراكز وديناميكي يسجل الأهداف، كان جزءا أساسيا من ثلاثي الهجوم في ليفربول مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو".

3- محمد صلاح وصل صلاح من روما في عام 2017 مقابل حوالي 34 مليون جنيه إسترليني، ويقول الذكاء الاصطناعي: "كان محمد صلاح آلة تسجيل للأهداف مع ليفربول وواحدا من أكثر الأجنحة تهديفا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

2- أليسون وقع كلوب مع الحارس الدولي البرازيلي من روما في عام 2018 مقابل 66 مليون جنيه إسترليني، ويقول الذكاء الاصطناعي عن أليسون: "هو أحد أغلى الحراس في العالم منذ ذلك الوقت، يظل أحد اللاعبين الموثوقين في قدراتهم مع ليفربول، يمتلك مهارات رائعة، مما ساهم في الاستقرار الدفاعي لنادي ليفربول في البطولات الكبرى".

1- فيرجيل فان دايك تصدر المدافع الدولي الهولندي قائمة أفضل الصفقات لنادي ليفربول في عهد كلوب حسب الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد انضمامه لـ"الريدز" في 2018 قادما من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ توقيعه لليفربول أصبح فان دايك أحد أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز والعالم، ويقول الذكاء الاصطناعي عن المدافع الهولندي: "كان أداؤه دائما مميزا مع ليفربول وساعد الفريق في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ولديه شخصية قيادية مميزة