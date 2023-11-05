بعد الضرة القاتلة للجيش الذي لا يقهر إسرائيل تشعل حرب نووية في غزة ..وأمين عام الجامعة العربية يعلق

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علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول دعوته لضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حماس.
وقال الأمين في منشور عبر منصة "X": إن "تصريحات الوزير الإسرائيلي الياهو العنصري كاشفة فهو ليس فقط يعترف بامتلاكهم سلاح نووي وهو السر الذي يعرفه الجميع.. لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني.. هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال لكل من يدافع عنها في الغرب". تصريحات الوزير الاسرائيلي الياهو العنصري كاشفة.
فهو ليس فقط يعترف بامتلاكهم #سلاح_نووي وهو السر الذي يعرفه الجميع.. لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للاسرائيليين تجاه #الشعب_الفلسطيني.
هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال لكل من يدافع عنها في الغرب.
وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه أحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس