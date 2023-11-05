أصعب قرار لـ الفار منذ بدء تطبيق التقنية .. 3 مراجعات في 4 دقائق

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أصعب قرار شهدت مباراة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين نيوكاسل وضيفه أرسنال الكثير من الجدل التحكيمي بعد فوز أصحاب الأرض بهدف (1-0) مشكوك في صحته.

وتم فحص ثلاث حالات من الهدف الذي سجله أنتوني جوردون لنيوكاسل في الدقيقة 64، عن طريق تقنية الفيديو "الفار"، قبل أن يقرر الحكم أخيرا أن يحتسبه بعد حوالي أربع دقائق من المراجعات.

وتم في الحالة الأولى فحص لخروج الكرة من ملعب اللقاء، لكن بحسب ما أكدت غرفة الفيديو لحكم المباراة، فإن الكرة لم تخرج بكامل محيطها من الملعب.

أما الحالة الثانية فكانت شك بوجود خطأ على لاعب نيوكاسل جويلنتون بعد التحامه مع مدافع أرسنال البرازيلي غابرييل قبل تسجيل الهدف، لكن أيضا كان القرار النهائي أن لاعب نيوكاسل حاول فقط لعب الكرة دون أن يرتكب أي خطأ.

وكانت الحالة الثالثة فحص وجود تسلل على مسجل الهدف أنتوني جوردون الذي بوضوح قررت غرفة حكام الفيديو أنه كان في موقف سليم.

ووصف هذا القرار من قبل الكثير من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه واحد من أصعب القرارات منذ بدء تطبيق تقنية "الفار".

في حين وصف مدرب نادي أرسنال، ميكيل أرتيتا، خسارة فريقه ضد نيوكاسل بأنها "عار"، مؤكدا في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ما حدث كان محرجا، كيف يُسمح بهدف مثل هذا في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي نقول إنه الأفضل في العالم، أنا قضيت هنا 20 عاما وأشعر بالخجل، إنه عار".

وشدد المدرب الإسباني على أن الخلاصة التي خرج بها من مباراة نيوكاسل على مستوى التحكيم: "لا تقترب من المستوى الذي يحتاجه الدوري الإنجليزي، لا يكفي على الإطلاق، أشعر بالخجل لأنني جزء من هذا