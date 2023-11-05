فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية فورية

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأحد 5 نوفمبر، إلى هدنة إنسانية فورية، وذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال قصفها قطاع غزة لليوم الـ30 تواليا. وقالت وزيرة الخارجية بعد اجتماع مع نظيرها القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل الثاني، في الدوحة: “هدنة إنسانية فورية ومستدامة ودائمة ضرورية للغاية ويجب أن تكون قادرة على أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار”.

وأضافت المسؤولة الفرنسية أنّ بلادها تعمل على اعتماد نص بهذا الصدد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنقسم حول هذا الموضوع منذ بداية الحرب.

من جانبه، وصف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، ردّات الفعل الدولية على قصف إسرائيل لمدنيي غزة بأنّها في بعض الأحيان “مخزية”.

وقال ابن عبد الرحمن، إنّه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية استمرار جهود الوساطة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة “حماس”، وضرورة إدخال الإغاثة دون انقطاع إلى المدنيين في غزة، بما يشمل توفير الاتّصالات والوقود.

ومنذ 7 أكتوبر ، يقطع الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 ملايين فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وفي وقت سابق، أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية أنّ الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة أسفر إلى حد الآن عن ارتقاء 9500 شهيد، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وإصابة أكثر من 24 ألفا آخرين.