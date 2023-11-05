الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، “أنّ الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين لا يُطاق”، معترفا بالمشاعر القوية التي أثارتها الحرب، قائلا: “إنّ هذه الأشياء عمرها قرن من الزمان، وهي تعود إلى الواجهة”.

وقدّم أوباما، في مقابلة أجراها موظفوه السابقون في البودكاست الخاص بهم “بود سيف أمريكا “(Pod Save America) أمس السبت 4 نوفمبر، تحليلا معقّدا للصراع بين الكيان المحتل وغزة، وأخبر الآلاف من موظّفيه السابقين أنّهم جميعا “متواطئون إلى حدّ ما” في إراقة الدماء الحالية.

وألقى باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الانقسامات، وتقليص النزاع الدولي الشائك إلى ما عدّه مجرّد شعارات، مضيفا: “إنني أنظر إلى هذا وأفكّر مرّة أخرى، ما الذي كان يمكنني فعله خلال فترة رئاستي للمضي قُدما بهذا الأمر بكل ما بذلته من جهد، ولديّ ما يكفي من الندوب لإثبات ذلك.

لكن هناك جزء منّي ما زال يقول: حسنا، هل كان هناك شيء آخر أستطيع فعله؟”. كما قال: “إنّ ما فعلته حركة المقاومة الإسلامية حماس كان مروّعا ولا مسوّغ له، ولكن الصحيح -أيضا- هو أنّ الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين لا يُطاق”، مضيفا أنّ “هناك أشخاصا يموتون حاليا لا علاقة لهم بما فعلته حماس”.

وشدّد على أنّ حلّ المشكلة يتطلّب النظر إلى الحقيقة كاملة، قائلا: “إذا كنتم تريدون حلّ المشكلة، فعليكم أن تنظروا إلى الحقيقة كاملة.

وإذا فعلتم ذلك، فيجب عليكم حينها الاعتراف بأنّه لا أحد بريء من الحرب بين حماس وإسرائيل. ولذا فنحن جميعا متواطئون إلى حدّ ما”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن حذّر أوباما في وقت سابق من أنّ أيّ عملية برية إسرائيلية في غزة، يمكن أن “تأتي بنتائج عكسية”، قائلا إنّه رغم أنّ لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها، فإنّ مقتل أيّ مدني سيزيد من دعم التطرّف، ويضرّ بأمن البلاد على المدى الطويل.

يُذكر أنّ الرئيس باراك أوباما رغم مطالبته إسرائيل بوقف الاستيطان ودعمه محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل الوصول إلى حلّ الدولتين، لكنه -كذلك- دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة في 2014 الذي تسبّب في استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.