40 % من قتلى غزة أطفال.. طبيب يوضّح الأسباب

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ “ما يقارب 40% من الأشخاص الذين لقوا حتفهم جرّاء الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع، هم من الأطفال”. ويعدّ سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من بين السكان الأصغر سنّا في العالم، ونصفهم تقريبا تحت سنّ الـ18 عاما، وفق مكتب المراجع السكانية غير الربحي في واشنطن.

وقال جيسون لي، وهو مدير منظمة “أنقذوا الأطفال” الخيرية في الأراضي الفلسطينية، إنّ “غزة أصبحت مقبرة للأطفال”، مع مقتل أو إصابة “أكثر من 400 طفل كل يوم”.

وأضاف: “الأرقام مروّعة، وما يزال العديد من الأطفال معرّضين لخطر جسيم مع استمرار العنف في غزة”.

ومقارنة مع الصراعات السابقة بين إسرائيل وحماس، تتسبّب الحرب الحالية في خسائر فادحة في صفوف النساء، وفق الإحصاءات.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أنّ “الرجال شكّلوا نحو 60% من حصيلة القتلى في حربيْ أعوام 2008 و2009 و2014، لكنهم يشكّلون هذه المرة نحو 34% من الوفيات”، حسب السلطات الصحية الفلسطينية.

وقال زاهر سحلول -وهو طبيب من شيكاغو عمل في قطاع غزة رئيسا لمنظمة “ميد غلوبال”، وهي مجموعة غير ربحيّة ترسل أطباء متخصّصين إلى مناطق النزاع- إنّ “الأطفال أقل قدرة على تحمّل الإصابات الناجمة عن الغارات الجوية”.

وأوضح أنّ “قطاع غزة يفتقر إلى الكثير من الدعم الطبي الذي يمكن أن ينقذ حياة هؤلاء الأطفال”.

وأضاف: “هذا أسوأ ما رأيناه. معظم الإصابات التي يمكن للبالغين النجاة منها، لا يستطيع الأطفال النجاة منها”.

واستطرد سحلول: “عندما تكون طبيبا تتعامل مع حوادث الإصابات الجماعية، فإنّك تركّز على اللحظة وعلى المرضى، ثم تكتشف أنّ هذا الطفل هو شخص تعرفه، ابن أخيك، أو ابنة أختك، أو أطفال جيرانك، أو ربما يكون ابنك”، مردفا: “هذا هو أفظع أمر يمكن أن يحدث لأيّ شخص”.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة القتلى جراء ضربات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب، إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل، و2509 من النساء.

وقال مسؤولو الصحة في غزّة إنّ “1200 طفل آخرين في عداد المفقودين، ويعتقد أنّ جثثهم مدفونة تحت الأنقاض”.

واندلعت الحرب بعد هجمات نفّذتها حركة حماس التي تسيطر على القطاع وتصنّفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، استهدفت الكيان الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر، ممّا أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، أغلبهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنّ الهدف من الحرب هو “القضاء على حماس” وإنهاء حكمها للقطاع المستمر منذ عام 2007. والجمعة، قالت منظمة الصحة العالمية والعديد من وكالات الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك “اليونيسف”، إنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية “تتسبّب في خسائر غير متناسبة بين النساء والأطفال، والأطفال حديثي الولادة في غزة”، فيما قال مسؤولون طبّيون في غزة إنّ هؤلاء “يمثّلون 67% من إجمالي القتلى”.

وقالت منظمة الصحة العالمية “إنّ عمليات القصف، والمرافق الصحية المتضرّرة أو غير العاملة، ومستويات النزوح الهائلة، وانهيار إمدادات المياه والكهرباء، فضلا عن القيود المفروضة على الوصول إلى الغذاء والأدوية، تؤدّي إلى تعطيل الخدمات الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة بشدة”.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنّه يستهدف “مقار حماس ومنازل المسلّحين ومواقع تخزين الأسلحة”، الموجودة في أماكن مكتظة بالسكان، متّهما حماس بـ”استخدام المدنيين دروعا بشرية”.