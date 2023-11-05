كان الهدف مأرب فسقط بحزم الجوف.. تعرف على صورة لبقايا الصاروخ الذي أطلقتة مليشيا الحوثي وسقط في مزارع مواطنين بالجوف

محافظ حضرموت يصدر قرارات بتكليف مدراء عموم بالساحل ومستشارين له (أسماء) تيار سياسي يمني يدين تصريحات وزير صهيوني بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة قوات الجيش في تعز تعلن عن تمكنها إحباط تحركات للحوثيين بحضور شعبي ورسمي كبير .. تنصيب اللواء محمد الحبيشي شيخاً لقبائل حبيش بعد ضربه صاروخية .. رونالدو يفوز بجائزة أجمل هدف في دوري أبطال آسيا الكشف عن أبرز 5 صفقات لليفربول في عهد المدرب كلوب.. والذكاء الاصطناعي يصدم صلاح بعد الضرة القاتلة للجيش الذي لا يقهر إسرائيل تشعل حرب نووية في غزة ..وأمين عام الجامعة العربية يعلق أصعب قرار لـ الفار منذ بدء تطبيق التقنية .. 3 مراجعات في 4 دقائق فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية فورية أكد أن ما يحدث للفلسطينيين لا يطاق الرئيس الأمريكي الأسبق "أوباما " يتّهم الجميع بالتواطئ في إراقة الدماء
عثر مواطنون في محافظة الجوف، على بقايا مكونات صواريخ أطلقتها مليشيات الإرهاب الحوثية اذناب الملالي الإيرانية في الجمهورية اليمنية.
وأكدت مصادر مطلعه بأن الصواريخ الحوثية سقطت في مزارع تابعة لمواطنين في منطقة “المرقعة” شرق مدينة الحزم، عثر عليها السكان أثناء عملهم المعتاد في مزارعهم، مساء أمس السبت.
وبحسب عسكريين، فإن هذه الصواريخ كانت متجهة نحو اهداف بمحافظة مأرب، إلا أنها أخطأت مسارها نتيجة أعطال تقنية، وسقطت قبل أن تصل أهدافها.
وكانت المليشيا الحوثية الإرهابية هاجمت الخميس، بصاروخ باليستي مخيماً للنازحين شمال مدينة مأرب، دون وقوع خسائر بشرية.