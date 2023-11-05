كان الهدف مأرب فسقط بحزم الجوف.. تعرف على صورة لبقايا الصاروخ الذي أطلقتة مليشيا الحوثي وسقط في مزارع مواطنين بالجوف

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عثر مواطنون في محافظة الجوف، على بقايا مكونات صواريخ أطلقتها مليشيات الإرهاب الحوثية اذناب الملالي الإيرانية في الجمهورية اليمنية.

وأكدت مصادر مطلعه بأن الصواريخ الحوثية سقطت في مزارع تابعة لمواطنين في منطقة “المرقعة” شرق مدينة الحزم، عثر عليها السكان أثناء عملهم المعتاد في مزارعهم، مساء أمس السبت.

وبحسب عسكريين، فإن هذه الصواريخ كانت متجهة نحو اهداف بمحافظة مأرب، إلا أنها أخطأت مسارها نتيجة أعطال تقنية، وسقطت قبل أن تصل أهدافها.

وكانت المليشيا الحوثية الإرهابية هاجمت الخميس، بصاروخ باليستي مخيماً للنازحين شمال مدينة مأرب، دون وقوع خسائر بشرية.