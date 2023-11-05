ماذا قال الوزير الإسرائيلي المتطرف الذي دعا لضرب غزة بـ ''قنبلة نووية''! وبماذا برر؟ عاجل: آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة بضحايا العدوان الإسرائيلي حتى الآن غضب حول أسوار البيت الأبيض وهتافات إلى بايدن : ''لا يمكنك الإختباء'' صواريخ الحوثي تنفجر في ذمار وتسقط على مأرب ولا تصل عمق إسرائيل ! بالأرقام.. صحيفة عبرية تكشف التكلفة الاقتصادية على إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها على غزة الرئيس الأمريكي بايدن يعلن عن تقدم في التوصل إلى هدنة إنسانية بغزة إرتفاع عدد الضحايا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة إلى أرقام كارثية عالم الزلازل المثير للجدل يفجر مفاجئة جديدة .. بتعليق عن مصر وفلسطين تويوتا تطلق سياراتها الجديدة لمحبي المركبات الفارهة والعصرية ظهور الشيب المبكر قد يشير إلى أمراض محددة
عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: 9770 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة بينهم 4800 طفل 2550 سيدة
◾️| المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: لا توجد ممرات آمنة وهي كذبة والاحتلال يستخدمها للانقضاض على أبناء شعبنا
◾️ | المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: لم نتمكن لليوم الثالث من إخراج الجرحى إلى مستشفيات #مصر بسبب القصف الكثيف
◾️ | المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف ما يمنعنا من نقل الجرحى للحدود المصرية
◾️| المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: 70% من شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على #غزة من النساء والأطفال
◾️ | المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: تلقينا 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا