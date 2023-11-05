عاجل: آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة بضحايا العدوان الإسرائيلي حتى الآن

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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عاجل | المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: 9770 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة بينهم 4800 طفل 2550 سيدة

◾️| المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: لا توجد ممرات آمنة وهي كذبة والاحتلال يستخدمها للانقضاض على أبناء شعبنا

◾️ | المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: لم نتمكن لليوم الثالث من إخراج الجرحى إلى مستشفيات #مصر بسبب القصف الكثيف

◾️ | المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف ما يمنعنا من نقل الجرحى للحدود المصرية

◾️| المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: 70% من شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على #غزة من النساء والأطفال

◾️ | المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: تلقينا 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا