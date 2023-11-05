صواريخ الحوثي تنفجر في ذمار وتسقط على مأرب ولا تصل عمق إسرائيل !

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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فجر امس السبت انفجر صاروخ باليستي فشل الحوثيون في اطلاقه بمنطقة ''ذمار القرن'' جنوب محافظة ذمار ، جنوب العاصمة صنعاء، وهذا الصاروخ لم يكن بالطبع موجها لضرب العمق الإسرائيلي بل كان في طريقة على الأرجح الى محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية التي تتعرض لهجمات صاروخية حوثية بين فترة واخرى.

الانفجار الذي وقع داخل معسكر تابع للشرطة بالمحافظة، خلف بحسب مصادر محلية تحدثت لمأرب برس، قتلى في صفوف عناصر الحوثي التي كانت متواجدة لحظة عملية الإطلاق الفاشلة.

وعلى خلاف البيانات العسكرية للحوثيين خلال الايام الماضية والتي تزعم ان صواريخ ومسيرات الجماعة الانقلابية تصيب اهدافا اسرائيلية في ايلات وتل ابيب وتتوعد بالاستمرار في دك العمق الاسرائيلي دعما لغزة؛ نرى صواريخ الحوثي الحقيقية تسقط في مأرب وتنفجر في ذمار.

ليل الاربعاء - الخميس، استهدفت جماعة الحوثي ، محافظة مأرب بصاروخ باليستي سقط بالقرب من مخيمات النازحين شمال المدينة، مساء ذات اليوم اعلن الحوثيون اطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة نحو اسرائيل وبحسبهم فقد اصابت اهدافها بدقة.

وقالت الحكومة اليمنية ان هذا الاستهداف هو الرابع لمخيمات النازحين شمال مدينة مأرب خلال شهرين.

واشار معمر الإرياني وزير الإعلام، إلى أن استهداف مليشيا الحوثي الممنهج لمخيمات النزوح يؤكد استخفافها بأرواح اليمنيين، وعدم اكتراثها بالازمة الانسانية الاكثر تعقيدا في العالم جراء الحرب التي اشعلتها، واستهتارها بجهود ودعوات التهدئة واحلال السلام.

واوضح أن مليشيا الحوثي استهدفت في1 سبتمبر مخيمات (المنين القبلي، ال مسلل، حاجبه، ومستوصف شقمان) للنازحين بمحافظة مأرب، بأربعة صواريخ، بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي في المحافظة، كما استهدفت في 6 اكتوبر مخيم “الميل” للنازحين شمال مدينة ‎مأرب بقصف صاروخي، بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي، والفريق المرافق له، واستهدفت في 11 اكتوبر مخيم السويداء للنازحين في ‎مأرب بصاروخ “كاتيوشا” ما أدى لأضرار مادية.