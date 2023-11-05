إرتفاع عدد الضحايا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة إلى أرقام كارثية

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قصفاً إسرائيلياً لمخيم المغازي وسط مدينة غزة قد أودى بحياة 51 شخصاً، بعد إعلان جديد عن وصول قرابة 20 جثة أخرى.

وذكرت الوكالة أن القصف استهدف منزل عائلة سمعان في المخيم، وأن القتلى غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن غارات جوية وقصف بري وبحري إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، مساء (السبت)، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء (السبت)، إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 9488 منهم 3900 طفل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأضاف المتحدث أشرف القدرة أن 70 في المائة من ضحايا القصف الإسرائيلي أطفال ونساء ومسنون، وأن هناك أكثر من ألف مجزرة تم ارتكابها ضد العائلات الفلسطينية.

بدوره، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إنه استلم 30 شاحنة محملة بالمساعدات عبر معبر رفح، رفعت عدد ما وصل القطاع من مساعدات منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 451 شاحنة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت ثلاث شاحنات مرسلة لها، بينما ذهبت 19 شاحنة لوكالة الأونروا الأممية، إضافة إلى ثماني شاحنات من الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال البيان إن الدفعة الجديدة من المساعدات تحتوي على أربع شاحنات بها مستلزمات طبية وأدوية، بينما حملت باقي الشاحنات غذاء وماء ومساعدات إغاثية