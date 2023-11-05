قطر: تواصل القصف يعقد تأمين إطلاق سراح الرهائن

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت 4 نوفمبر، إنّ استمرار القصف على قطاع غزة يعقد جهودها الرامية للتوسط في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة.

وأضافت في بيان أنّ وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني صرّح خلال اجتماع بالعاصمة الأردنية عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأنّ “تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد تأمين إطلاق سراح الرهائن”.

كما شدّد الوزير القطري على “ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفّق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية” إلى غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرّة أخرى من أنّ استمرار الحرب في قطاع غزة سيؤدّي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية.

وقال العاهل الأردني خلال استقباله عددا من وزراء الخارجية العرب، الذين يشاركون في اجتماع عمان – غزة الوزاري الذي يستضيفه الأردن في سياق جهود وقف الحرب على غزة، إنّه “من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين”.

وضمّ لقاء عمان وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومصر سامح شكري، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ..