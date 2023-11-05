منتخب اليمن يتوجه إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي قبل مواجهة نظيره البحريني

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توجه منتخب اليمن لكرة القدم إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي قبل مواجهة نظيره البحريني في افتتاح المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال الاتحاد اليمني لكرة القدم، إن بعثة المنتخب توجهت صباح السبت، براً إلى مدينة أبها السعودية، للدخول في معسكر تدريبي قصير استعداداً للمواجهة الافتتاحية التي ستجمعه مع البحرين ضمن التصفيات الآسيوية، والمقررة الخميس بعد القادم 16 نوفمبر الجاري.
وأضاف أن المعسكر التدريبي سيبدأ بعد غدٍ الاثنين 6 نوفمبر، عقب وصول الجهاز الفني برئاسة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب وطاقمه المساعد، والمقرر في نفس اليوم.
وتكونت بعثة المنتخب المغادرة من 31 شخصاً، 8 طاقم إداري وفني وطبي وإعلامي، و23 لاعباً؛ هم: عبدالله السعدي، محمد أمان، لؤي عطية، بسام فريد، وحيد الخياط، عبدالله الدقين، حمزة محروس، محمد القشمي، عماد الجديمة، محمد الطيري، محمد الغيلي، الخضر سالم، أحمد ماهر، صقر الحربي، عمرو طلال، زيدان مكرم، يوسف الحيمي، عبدالمعين الجرشي، رضوان الحبيشي، قاسم الشرفي، حمزة حنش، عبدالمجيد صبارة، هاني صوابه.. فيما سيصل المحترفين العشرة تباعاً في وقت