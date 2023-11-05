حضرموت.. مسيرة راجلة ومهرجان بالمكلا تضامنا مع الشعب الفلسطيني

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شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، مساء اليوم السبت، مسيرة راجلة، للتضامن مع فلسطين، وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني على قطاع غزة.
وانطلقت المسيرة الراجلة، من أمام مكتب البريد بالمكلا في الساعة الرابعة عصرا رافعة إعلام فلسطين مارة بالشارع الرئيس للمدينة وحتى ساحة الحرية حيث اقامة المهرجان التضامني.
والقت خلال المهرجان الكلمات المعبرة عن تضامن اهل حضرموت مع إخوانهم في فلسطين، مؤكدين وقوفهم معهم وفخرهم واعتزازهم بانتصارات المقاومة الفلسطينية وأبطالها الذين جسدوا ملاحم بطولية عظيمة.
وأكدوا أن قضية فلسطين هي قضيتهم الأولى وهي قضية المسلمين اجمع.
وعبر المشاركون في المهرجان عن ادانتهم الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني المحتل بحق الشعب الفلسطيني، داعين الدول العربية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليتهم تجاه هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها المحتل الصهيوني