أكثر من 130 قتيل في زلزال ضرب نيبال وشعر به سكان مدن في شمال الهند

الأحد 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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لقي أكثر من 130 شخصا مصرعهم في زلزال ضرب دولة نيبال وفق ما أعلنت السلطات السبت.

ووقع الزلزال قبيل منتصف ليل الجمعة السبت بالتوقيت المحلي على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، قرب منطقة جُملة قليلة السكان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وشعر بالزلزال سكان مناطق بعيدة من مركزه على غرار العاصمة الهندية نيودلهي الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر من المنطقة التي وقع فيها. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية نارايان براساد بباتارايإن “92 شخصا قضوا في جاجاركوت و40 في روكوم” وهما أكثر إقليمين تضررا جراء الزلزال في مقاطعة كارنالي الحدودية.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية كوبر كاتايات إن السلطات أحصت إصابة أكثر من مئة شخص آخرين بجروح في الإقليمين.

وأشار سوريش سونار، رئيس الإدارة المحلية في منطقة جاجاركوت في غرب النيبال في تصريح للوكالة إلى أن السلطات تحاول إحصاء الأضرار.

وأضاف أن”هناك منازل تضررت وأشخاص أصيبوا، لكننا نحاول الحصول على مزيد من التفاصيل”.

وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال أن الزلزال وقع الساعة 11:47 مساء (18:02 بتوقيت غرينتش) في منطقة جاجاركوت التي تقع على بعد نحو 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو.

ويخشى المسؤولون من احتمال ارتفاع عدد القتلى لأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالمنطقة الجبلية القريبة من مركز الزلزال والتي تقع على بعد 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو حيث شعر السكان أيضا بهزات.

ويبلغ عدد سكان تلك المنطقة 190 ألف نسمة وتنتشر قراها في التلال النائية.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق.

وقال مواطنون إن السكان شعروا بالهزات في مناطق مجاورة وأخرى بعيدة مثل كاتماندو. وأبلغ مستخدمون لشبكات تواصل اجتماعي في الهند بأنهم شعروا بالزلزال في مدينتي لكناو وباتنا الشماليتين.

وقضى ستة أشخاص في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عندما ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات منطقة دوتي القريبة من جملة.

وفي عام 2015، أودى زلزالان ضربا نيبال بحياة نحو تسعة آلاف شخص وحولا مدنا بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار. المصدر: فرانس 24