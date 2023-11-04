السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 480

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للفوز على ضيفه الخليج بهدفين دون رد، يوم السبت، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأحرز رونالدو هدف التقدم للنصر بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26، وعاد النجم البرتغالي في الدقيقة 58 ليصنع الهدف الثاني لزميله الإسباني إيميريك لابورت.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني ليواصل مطاردة غريمه الهلال المتصدر بـ32 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الخليج عند 10 نقاط في المرتبة الـ15.