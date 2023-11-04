مسلحون مجهولون يحرقون سيارة محامي في تعز

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أحرق مجهولون، يوم السبت، سيارة المحامي نبيل شريان أثناء وقوفها أمام منزله، في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال المحامي شريان في بلاغ له، إن في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، تعرضت سيارته للاحتراق أثناء ما كانت واقفه جوار مكتبه في حي ديلوكس وسط المدينة.

وطالب المحامي، نائب العام ومؤسسة القضاء في مناطق سيطرة الحكومة، بتوجيه الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين..

كما طالب بتوجيه الأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بتوفير الحماية له.