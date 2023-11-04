إصابة امرأتين بقنابل القاها مسلحين على منزل مواطن بحضرموت ومرجعية القبائل تطالب بضبط الجناة

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أصيبت امرأتان إثر إلقاء مسلحين قنابل يدوية على منزل مواطن في مديرية القطن بمحافظة حضرموت.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين قاموا بإلقاء قنابل يدوية على منزل المواطن "يسلم باسنقاب" في منطقة شعب البير بوادي سر.
وأضافت أن الحادثة أسفر عن إصابة امرأتين نقلت إحداهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وحتى اللحظة لم يصدر عن السلطات أي تعليق حول الحادثة.
من جهتها أدانت واستنكرت مرجعية قبائل حضرموت الاعتداء على منزل المواطن باسنقاب، مؤكدة أن الواقعة تمثل سابقة خطيرة تهدد السلم الاجتماعي.
وطالبت الدولة بالقيام بدروها المنوط بها في حماية المواطنين وردع المعتدين وإحقاق الحق والقيام بدورها بشكل عاجل وفوري في ضبط الجناة ومحاسبتهم.