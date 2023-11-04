كلمة جديدة لـ أبو عبيدة تبث الرعب لدى جيش الاحتلال وهذا ما سينشر في الساعات القادمة

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 287

نشر أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، كلمة صوتية جديدة بشأن آخر التطورات في قطاع غزة والاشتباكات المباشرة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة في خطابه: “شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب”.

وأضاف أن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال.

وصرح أبو عبيدة بأن مقاتلي “القسام” يواصلون الالتفاف خلف القوات الإسرائيلية.

كما أكد أن “سلاح القنص ينفذ عمليات دقيقة ضد كل جندي إسرائيلي يجرؤ على إخراج رأسه من الدبابة”.

وأردف بأن ما نشروه وما سينشر في الساعات القادمة يوثق تدمير القوات الإسرائيلية واعتلاء الآليات العسكرية، مضيفاً أن “العقاب الجماعي الذي ينفذه العدو ضد شعبنا ناتج عن الصدمات التي يتلقاها في الميدان”.

وذكر في كلمته أنهم يخوضون حرباً غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ.

وقال أيضاً أنهم وجهوا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف القوات المتحصنة بالبنيات بقذائف “الياسين” التي دخلت المعركة خلال اليوميين الماضيين.