مجلس الأمن يناقش الأربعاء القادم تجديد العقوبات ومستجدات الوضع باليمن رونالدو يسجل هدفا "صاروخيا" في شباك الخليج مسلحون مجهولون يحرقون سيارة محامي في تعز إصابة امرأتين بقنابل القاها مسلحين على منزل مواطن بحضرموت ومرجعية القبائل تطالب بضبط الجناة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام يعلن تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية كلمة جديدة لـ أبو عبيدة تبث الرعب لدى جيش الاحتلال وهذا ما سينشر في الساعات القادمة كيف خططت حماس للتصدي لـ هجوم الاحتلال الواسع؟.. مصادر داخل الحركة تكشف التفاصيل قال انه يرد على ما ينشره الاحتلال ويسوقه عبر ثلاث صفات ..خبير أردني: يقدم قراءة نفسية لـشخصية "أبو عبيدة" تعرف عليها نقابة المعلمين تقيم مهرجاناً تضامني مع الشعب الفلسطيني وتدين المجازر وحرب الإبادة الصهيونية في غزة مأرب تشهد مسيرًا عسكريًا
نشر أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، كلمة صوتية جديدة بشأن آخر التطورات في قطاع غزة والاشتباكات المباشرة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.
وقال أبو عبيدة في خطابه: “شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب”.
وأضاف أن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال.
وصرح أبو عبيدة بأن مقاتلي “القسام” يواصلون الالتفاف خلف القوات الإسرائيلية.
كما أكد أن “سلاح القنص ينفذ عمليات دقيقة ضد كل جندي إسرائيلي يجرؤ على إخراج رأسه من الدبابة”.
وأردف بأن ما نشروه وما سينشر في الساعات القادمة يوثق تدمير القوات الإسرائيلية واعتلاء الآليات العسكرية، مضيفاً أن “العقاب الجماعي الذي ينفذه العدو ضد شعبنا ناتج عن الصدمات التي يتلقاها في الميدان”.
وذكر في كلمته أنهم يخوضون حرباً غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ.
وقال أيضاً أنهم وجهوا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف القوات المتحصنة بالبنيات بقذائف “الياسين” التي دخلت المعركة خلال اليوميين الماضيين.