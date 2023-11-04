نقابة المعلمين تقيم مهرجاناً تضامني مع الشعب الفلسطيني وتدين المجازر وحرب الإبادة الصهيونية في غزة

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_أحمد حوذان

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نظمت نقابة المعلمين اليمنيين بالتعاون مع جمعية الأقصى مهرجان نصرة غزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة ضد المجازر وحرب الإبادة الصهيونية.

في المهرجان الذي أقيم في مدينة مأرب ألقيت عدد من الكلمات التي أدانت جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والقصف المتواصل منذ قرابة الشهر، وما تمارسه قوات الاحتلال من إبادة جماعية وتدمير شامل للأحياء السكنية والبنى التحتية والمؤسسات الخدمية وكل مقومات الحياة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من خمسة عشر عاما.

كما أدانت كلمات المهرجان استهداف القصف الصهيوني للمؤسسات التعليمية والكادر التعليمي وطلاب المدارس الذين سقط منهم المئات خلال استهداف الاحتلال للقطاع. وطالبت كلمة نقابة المعلمين اليمنيين التي القاها رئيس نقابة المعلمين الاستاذ احمد الرباحي ، بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الدعم الإنساني في مختلف احتياجات المواطنين وفتح معبر رفح بشكل مستمر لإدخال المساعدات وإسعاف الجرحى كما دعت الدول العربية لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإيقاف كافة أنواع التطبيع معه ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية.

وفي كلمتها التي القاها رئيس جمعية الاقصى في اليمن الشيخ عبدالبه الحطامي حثت جمعية الأقصى على دعم الشعب الفلسطيني ومد يد العون عبر دعم المشاريع الإغاثية المختلفة وكذا الدعم المعنوي من خلال التعريف بالمظلمة الفلسطينية والتأكيد على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ومقارعة الاحتلال وتحرير دولتهم المغتصبة والعمل على حشد التضامن العربي والإسلامي والعالمي مع القضية الفلسطينية.

تخلل المهرجان الذي حضرته قيادات مدنية ونقابية وحشد من المعلمين والمعلمات وصلات إنشادية ومقاطع فنية أشادت بالصمود الفلسطيني ودعت لنصرة أبناء غزة.