مأرب تشهد مسيرًا عسكريًا

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نفذت قوات الأمن الخاص وشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب ، اليوم ، مسيرًا عسكريًا لمسافة 70 كم, شاركت فيه سرايا رمزية من خريجي الدورة الأولى صاعقة من منتسبي الأمن الخاص وشرطة المنشآت..
يهدف المسير العسكري إلى إكساب المشاركين مهارات التحمل على المشاق وتحدي الصعاب والتغلب عليها . ويعتبر المسير إحدى الوسائل والأساليب العسكرية الميدانية التي تتدرب عليها القوات من أجل الإستعداد لتنفيذ أي مهمة توكل إليهم تحت أي ظرف وفي مختلف التضاريس.
وقال العميد سليم السياغي قائد قوات الأمن الخاص بمأرب ان هذا المسير يأتي ضمن برنامج التدريب البدني الذي ينّفذه منتسبي دورة الصاعقة في إطار خطة التأهيل والتدريب وبرامج الإعداد والتطوير النوعي لمنتسبي الوحدات الأمنية،
مشيراً إلى أن هذا التدريب والتأهيل يأتي بدعم سخي من نائب مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة.
من جانبه أكد العميد علي دومان قائد شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات على أهمية التدريب والتأهيل في مختلف المجالات الأمنية الميدانية البدنية والقتالية والتخصصية والإدارية ممايسهم في تطوير العمل بوتيرة عالية ومستمرة على كل المستويات.