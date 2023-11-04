القوات المشتركة تدمر اهدافاً حوثية استهدفت اعيان مدينة جنوب الحديدة

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت القوات المشتركة اليوم السبت، تدمير أهداف ثابتة ومتحركة لمليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت أعيان مدنية جنوب الحديدة.

وذكر الإعلام العسكري، أن وحدات من القوات المشتركة، رصدت مرابض مدفعية وآلية متحركة تحمل عياراً نارياً استهدفت قرى آهلة بالسكان ومزارع مواطنين جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا جنوب الحديدة.

وأضاف، إن القوات المشتركة تعاملت مع الاعتداءات الحوثية بضربات مركزة حققت إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة.

وأشار إلى تكبيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران خسائر بشرية ومادية كبيرة.