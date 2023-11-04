القوات المشتركة تدمر اهدافاً حوثية استهدفت اعيان مدينة جنوب الحديدة

مجلس الأمن يناقش الأربعاء القادم تجديد العقوبات ومستجدات الوضع باليمن رونالدو يسجل هدفا "صاروخيا" في شباك الخليج مسلحون مجهولون يحرقون سيارة محامي في تعز إصابة امرأتين بقنابل القاها مسلحين على منزل مواطن بحضرموت ومرجعية القبائل تطالب بضبط الجناة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام يعلن تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية كلمة جديدة لـ أبو عبيدة تبث الرعب لدى جيش الاحتلال وهذا ما سينشر في الساعات القادمة كيف خططت حماس للتصدي لـ هجوم الاحتلال الواسع؟.. مصادر داخل الحركة تكشف التفاصيل قال انه يرد على ما ينشره الاحتلال ويسوقه عبر ثلاث صفات ..خبير أردني: يقدم قراءة نفسية لـشخصية "أبو عبيدة" تعرف عليها نقابة المعلمين تقيم مهرجاناً تضامني مع الشعب الفلسطيني وتدين المجازر وحرب الإبادة الصهيونية في غزة مأرب تشهد مسيرًا عسكريًا
أعلنت القوات المشتركة اليوم السبت، تدمير أهداف ثابتة ومتحركة لمليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت أعيان مدنية جنوب الحديدة.
وذكر الإعلام العسكري، أن وحدات من القوات المشتركة، رصدت مرابض مدفعية وآلية متحركة تحمل عياراً نارياً استهدفت قرى آهلة بالسكان ومزارع مواطنين جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا جنوب الحديدة.
وأضاف، إن القوات المشتركة تعاملت مع الاعتداءات الحوثية بضربات مركزة حققت إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة.
وأشار إلى تكبيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران خسائر بشرية ومادية كبيرة.